Без США и Израиля: Европа готовит план по разминированию Ормузского пролива

Европейские страны разрабатывают план международной миссии по восстановлению судоходства в Ормузском проливе без участия США. Инициатива, о которой сообщает The Wall Street Journal, предусматривает создание широкой коалиции для разминирования и обеспечения безопасности после окончания конфликта, передает РБК.

Три этапа и «оборонительный» формат

План включает три этапа: вывод застрявших судов, разминирование акватории и последующее военное сопровождение танкеров. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что речь идет об «оборонительной миссии», в которую не войдут «воюющие стороны» — США, Израиль и Иран. Европейские силы будут действовать независимо, без американского командования.

Раскол между Парижем и Лондоном

К миссии может присоединиться Германия, что усилит её за счёт ресурсов и сил разминирования. Однако внутри Европы нет единства. Франция считает, что участие США сорвёт диалог с Ираном, в то время как Великобритания опасается, что без Америки операция будет недостаточно масштабной.

Встреча для обсуждения параметров миссии состоится уже на этой неделе. Это происходит на фоне того, как США ввели военно-морскую блокаду пролива, а Иран пригрозил «решительным сопротивлением».