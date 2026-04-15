Путевки из Иркутской области в Турцию резко подорожали на 35%

Аналитики Иркутскстата рассказали, как по итогам марта в Приангарье изменились цены на платные услуги. Отмечается существенное увеличение стоимости некоторых туров за границу.

«Среди наблюдаемых услуг стали дороже зарубежные поездки в Турцию и Среднюю Азию на 35,3% и 27,4% соответственно. Кроме того, поднялась стоимость <…> на поезда дальнего следования – на 14,7%», – выяснили аналитики.

Вместе с тем подешевели поездки в Юго-Восточную Азию – на 12,3% – и страны Закавказья – на 4%. В марте на 4,8% снизилась и стоимость проживания в гостиницах.