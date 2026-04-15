«Эффект домино»: ущерб от майнинга вырос до 4,7 млрд, но энергетики дают отпор

Ущерб от незаконного майнинга в России в 2025 году достиг рекордных 4,7 млрд рублей. Это больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятые, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что вклад отрасли в ВВП минимален, в то время как нагрузка на сети и потребителей колоссальна.

Для сравнения, в 2024 году ущерб составил 1,3 млрд рублей. Борьба с «серыми» майнерами ведётся на фоне ужесточения законодательства: с 1 января 2025 года введён полный запрет в ряде регионов Северного Кавказа и новых субъектах РФ.

Иркутск держит оборону

В Иркутской области, которая считается одной из «столиц» российской криптоиндустрии из-за низких тарифов, круглогодичный запрет на майнинг действует в 21 районе на юге региона, включая такие города, как Иркутск, Ангарск, Братск и другие. В Забайкальском крае и Республике Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года.

За последние годы «Иркутскэнергосбыт» значительно усилил борьбу с нелегальными майнерами криптовалют. С 2019 года компания подала 2170 судебных исков на общую сумму почти 1,4 млрд рублей. По словам директора Андрея Харитонова, по 1404 делам удалось взыскать около 700 млн рублей, ещё 108 претензий были урегулированы в досудебном порядке. В настоящее время на рассмотрении судов остаётся 308 дел, заявил он в эксклюзивном интервью Сибирскому информационному агентству (СИА).

Напомним, Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий серьезные штрафы – до 10 млн рублей – за нарушение правил добычи цифровых активов.