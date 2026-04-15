Огуречный бум закончился: цены на овощ упали на 36% в Иркутской области

Стоимость огурцов, которая демонстрировала усиленный рост, наконец устремилась вниз в Приангарье. По итогам марта овощ подешевел сразу на 36%, следует из данных Иркутскстата.

«Лидером по снижению цен в марте были огурцы, они подешевели на 36%. Кроме того, на 1,6-4,7% стали дешевле апельсины, яблоки, детские овощные консервы, кофе натуральный, сливки, масло сливочное, твердые сыры, сметана, майонез и рыбные консервы», – пояснили аналитики.

Подорожали же существеннее всего среди продуктов  живая и охлажденная рыба – на 12,2%, сладкий перец – 11,9%, помидоры – 11,8%, яйца – 10,7%.


