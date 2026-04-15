Ресторан китайской кухни «Орион» в Иркутске сообщил о закрытии

В Иркутске прекращает работу еще одно заведение общепита. На этот раз о закрытии в своих соцсетях заявил ресторан китайской кухни «Орион», который располагается на улице Свердлова, 28.

«Мы закрываемся. Наша история подошла к завершению. Во всяком случае, эта глава. Мы благодарим наших любимых гостей за преданную дружбу, радостные события, которые вы делили с нами. Благодарим нашу команду, дружную и преданную, за работу», – говорится в сообщении.

В организации отметили, последним рабочим днем ресторана станет 19 апреля. Пока владельцы не знают, вернутся ли в другом формате.