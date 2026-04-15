БЭК сократила расход топлива на 109 тыс. тонн благодаря модернизации производства

Байкальская энергетическая компания (входит в Эн+) реализовала комплекс мер, включающих цифровизацию производства, результатом которых стало снижение пережога топлива на ТЭЦ. Технологические решения сократили расход угля за прошедший зимний период на 109 тысяч тонн или 1800 вагонов с углем. Внедрение новых форм контроля и модернизация ТЭЦ способствовали более экономичному использованию ресурса для выработки необходимого количества тепловой и электрической энергии и позволило исключить попадание дополнительных выбросов в атмосферу, образуемых при сжигании угля.

Системная работа в этом направлении Байкальской энергетической компанией ведется не первый год. Так, в производственный процесс внедрена система цифровых дашбордов. Теперь всю необходимую информацию о пережогах сотрудники ТЭЦ получают практически в реальном времени и могут вносить необходимые корректировки незамедлительно. Ранее такие данные формировались в виде множества таблиц и требовали немало времени для их анализа.

Параллельно цифровым решениям, энергетики Эн+ совершенствуют котельное оборудование на станциях.

Одним из последних примеров стала модернизация котлоагрегата на ТЭЦ-9. Его коэффициент полезного действия возрос на 5%, что также способствовало эффективности сжигания угля. Мероприятие реализовано по правительственной программе модернизации генерирующих объектов – заменен барабан котла, пароперегреватели, топочные экраны и другое оборудование.

Дополнительно в г. Усолье-Сибирском на ТЭЦ-11 проведена промывка трубок конденсатора турбины. Для этого использовались химические реагенты необходимой концентрации. Чтобы растворить твердые отложения и не повредить материал специалисты рассчитали и обеспечили требуемые состав и концентрацию реагентов, а также скорость прокачки раствора, очистив почти 40 км трубок.

С учетом важной экологической составляющей, полученных компетенций и значимого результата, мероприятия по улучшению технологических процессов будут продолжены. Амбициозная цель компании – снижение пережогов до нуля.