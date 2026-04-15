На что россияне берут кредиты?

ВТБ проанализировал цели клиентов, оформивших кредиты наличными. Самой популярной из них стал ремонт – на него оформляется каждый третий кредит. В числе лидеров – рефинансирование ранее взятых кредитов (20%), покупка автомобиля и оплата медицинских услуг (по 9%). Замыкают пятерку траты на отпуск (5%).

Мужчины чаще берут кредиты на ремонт, строительство и покупку автомобиля. Женщины, напротив, более ориентированы на здоровье и отдых – они в 1,5 раза чаще мужчин оформляют займы на медицинские услуги и отпуск. При этом семейные клиенты оформляют кредиты в два раза чаще, чем холостые.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще снижают свою финансовую нагрузку благодаря программа рефинансирования – доля таких займов здесь достигает 24%, что на 4 п.п. выше среднего по России. В регионах доля кредитов на покупку автомобиля составляет 12%, что выше среднероссийских показателей на 3 п.п.

«В текущем году мы наблюдаем восстановление спроса на кредиты наличными на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России и последовательного снижения ставок. При этом заемщики демонстрируют более осознанный подход: потребительское кредитование становится инструментом долгосрочных вложений – в жилье, транспорт, здоровье. Дополнительным драйвером выступает рефинансирование, позволяющее клиентам оптимизировать долговую нагрузку и перераспределять высвобождающиеся средства на новые цели», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.