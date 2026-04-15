«Байкал-Энергия» побывала на ИркАЗе

Хоккеисты вместе с тренерами посмотрели производство. Спортсмены побывали в электролизном цехе и литейном отделении Иркутского алюминиевого завода. Их по-настоящему впечатлили масштабы - огромные цеха, как льется горячий металл и то, как ИркАЗ активно модернизируется, внедряет новые технологии, а еще делает все, чтобы производство было экологичным и безопасным.

Заводчане с радостью встретились с легендами хоккея Иркутской области. Прямо во время экскурсии сказали много добрых слов и пожелали удачи спортсменам.

Представители легендарного хоккейного клуба посетили еще Центр спортивных единоборств, возле которого совсем скоро появится Ледовый дворец. Строительство нового спортивного объекта - это еще один вклад компании РУСАЛ в будущее Шелехова.

В этом году открылся филиал «Байкал-Энергии», где маленькие шелеховчане занимаются хоккеем с мячом абсолютно бесплатно. И через пару лет ребята уже смогут во всю играть на новой ледовой арене.

Развитие спортивной инфраструктуры и поддержка спортивных секций - часть социальной политики РУСАЛа. Ее основу заложил много лет назад основатель компании Олег Дерипаска. Сегодня, будучи президентом Федерации хоккея с мячом России, он продолжает активно способствовать популяризации этого вида спорта на всех уровнях.