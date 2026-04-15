«Рубль в ударе»: аналитики назвали главные причины стремительного укрепления

Аналитики БКС «Мир инвестиций» отмечают стремительное укрепление рубля. С мартовского минимума курс вырос на 11% к доллару, на 8% к евро и почти на 13% к юаню.

Курсы ЦБ на 15 апреля: доллар — 75,85, евро — 89,25. Биржевой юань упал до 11,04. Котировки вернулись на минимумы года, а для доллара это область многолетнего дна.

Три причины роста:

Нефтяной бум: Взлет цен на энергоносители из-за ближневосточного конфликта увеличил приток валюты. Временной лаг между отгрузкой и оплатой пройден, экспортеры активно продают выручку. Политика Минфина: Приостановка покупок валюты до июля резко снизила спрос, создав дисбаланс на фоне высокого экспорта и низкого импорта. Ожидания по ставке ЦБ: Рынок ждет снижения ключевой ставки 24 апреля, но скептицизм растет. Это охлаждает экономику и спрос на валюту.

«Указанные факторы продолжат поддерживать рубль до конца весны, сдерживая восстановление иностранных валют. Стабилизация баланса ожидается летом, когда прояснится вектор денежно-кредитной политики и возможные корректировки бюджетного правила. К концу года аналитики прогнозируют возвращение курсов к годовым максимумам (85 за доллар). Пока же, на фоне сильной технической перепроданности, вероятен отскок: ближайшее сопротивление для доллара — 78, для юаня — 11,3», — резюмируют в БКС.