В Братске подписали второе соглашение о газификации 100 частных домов до конца 2026 года

Администрация Братска заключила второе в текущем году соглашение с компанией «Теплогазсервис» о переводе частных домовладений на газовое отопление. Документ предусматривает газификацию до конца 2026 года еще ста домов, которые ранее отапливались углем или печами. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».

Заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин подчеркнул значимость проводимых мероприятий для улучшения качества жизни в городе.

«Подписание второго соглашения свидетельствует о высоком темпе работы и серьезном настрое региона на выполнение задач национального проекта «Экологическое благополучие». Каждый переведенный дом – это реальные килограммы вредных веществ, которые больше не попадут в воздух, которым дышат братчане», – отметил он.

План мероприятий по переводу домовладений на газ включает в себя весь комплекс работ от подведения сетей до установки газового оборудования в домохозяйствах, отобранных в соответствии с установленными критериями. Ожидается, что экологический эффект от снижения выбросов при переводе на газ всех запланированных на этот год 533 домов составит более 800 тонн, в том числе 18 тонн опасных загрязняющих веществ. Ранее, в начале марта, было заключено первое соглашение о газификации 100 домов в Правобережном районе города, где работы уже начаты.

Ранее в Иркутской области утвердили программу газификации до 2030 года, Братск стал одним из приоритетных городов для перевода на газ.