Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Иркутске

Сервис по поиску работы SuperJob представил рейтинг наиболее привлекательных вакансий апреля в Иркутске.

Самую высокую заработную плату в текущем месяце работодатели готовы предложить менеджеру по продажам строительных материалов, чей доход стартует от 100 тыс. рублей. Помимо оклада, соискателю обещают премии, участие в корпоративных конкурсах с ценными призами и материальную помощь по знаковым жизненным событиям.

Второе место в апрельском рейтинге заняла вакансия помощника машиниста электровоза. Как отмечается в обзоре сервиса, будущему сотруднику гарантируют оплату труда в диапазоне от 91 до 110 тыс. рублей. Кроме того, в соцпакет включены индексация зарплаты, частичная компенсация аренды жилья, негосударственное пенсионное обеспечение и возможность участия в программе корпоративной ипотеки.

Замыкает тройку лидеров предложение для строителя-универсала с заработной платой от 80 до 150 тыс. рублей в месяц.

На начало 2026 года в Иркутской области заработную плату от 100 тыс. рублей и выше предлагают специалистам 59 профессий. Рост зарплат в регионе на 17% отражает общую тенденцию увеличения доходов в условиях дефицита кадров, особенно в высококвалифицированных и рабочих специальностях. Медиана зарплатных предложений в регионе составила 84,9 тыс. рублей.