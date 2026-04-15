Доллар по 70: «СберИнвестиции» прогнозируют обвал курса и объясняют причины

Аналитики «СберИнвестиций» не исключают падения курса доллара до 70 рублей уже в конце апреля — начале мая. Баланс факторов сейчас явно в пользу рубля, однако эксперты предупреждают, что это укрепление, скорее всего, будет недолгим, передаёт РБК.

Три причины рекордного укрепления рубля:

  1. Нефтяной бум: Цены на российскую нефть Urals держатся на уровне $100–105. Геополитические риски поддерживают котировки, что обеспечивает рекордные экспортные доходы (до $50 млрд в мае).
  2. Пауза Минфина: Покупки валюты по бюджетному правилу приостановлены до 1 июля. Это резко снизило спрос на рынке, создав дисбаланс в пользу рубля.
  3. Дешевые юани: Снижение ставок на юаневом рынке (краткосрочные — около нуля) ускоряет поступление экспортной выручки в страну.

Прогноз: «Праздник» для рубля будет недолгим

В «СберИнвестициях» подчеркивают, что текущее укрепление, вероятно, неустойчиво. Во второй половине 2026 года курс вернется к более плавной траектории ослабления.

Схожей точки зрения придерживаются и аналитики БКС «Мир инвестиций», отмечая, что доллар вернулся к «многолетнему дну». По их мнению, стабилизация валютного баланса наступит летом, а к концу года курс может вернуться к годовым максимумам (85 рублей).

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

