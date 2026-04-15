Лавров объяснил, почему Россия заблокировала резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил блокировку Россией и Китаем резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу тем, что документ не отражает реальную ситуацию и содержит одностороннюю критику Ирана. Об этом он заявил в интервью РБК во время официального визита в Пекин 14 апреля.

Лавров отметил, что принятие резолюции, которая обвиняет только Иран и не упоминает причины конфликта, могло бы дать повод инициаторам боевых действий оправдывать свои действия и подорвать авторитет Совбеза ООН. Кроме того, по его словам, такой шаг мог привести к выходу Ирана из переговорного процесса и продолжению конфликта.

«Есть желание тех, кто начал конфликт, продвинуть концепцию двух войн — мол, атаки США и Израиля на Иран — это не повод для ответных действий. Мы солидарны с арабскими странами, которые не должны страдать от этого конфликта», — подчеркнул министр.

Лавров напомнил, что на территории соседних с Ираном арабских стран находятся военные объекты США, что также является важным фактором в конфликте. Он добавил, что Ормузский пролив никогда не упоминался как проблемный до нападения 28 февраля.

Россия и Китай выступают за продолжение переговоров между США и Ираном и достижение договорённостей об открытии пролива, что поможет избежать повторения подобных ситуаций в других стратегически важных местах, таких как Баб-эль-Мандебский пролив.

Резолюция, заблокированная Россией и Китаем 7 апреля, была разработана Бахрейном при поддержке арабских стран и требовала немедленного прекращения атак Ирана, оставляя за собой право на дальнейшие меры.