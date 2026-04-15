Покупатели вторичного жилья отказываются от сделок из-за недоверия к продавцу

Как рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, покупателей сегодня все меньше волнуют физические характеристики самой квартиры, а внимание сосредоточено на фигуре продавца и состоянии его документов. На каждую квартиру, вне зависимости от этажа или вида из окна, находится свой покупатель, однако сделка срывается при возникновении сомнений в юридической чистоте истории объекта.

Валерий Летенков отметил, что главным стоп-фактором при покупке становится не сама недвижимость, а личность собственника.

«Сейчас не квартиру не хотят покупать, а отказываются от сделки, если есть вопросы к продавцу. Основное внимание – это документы и сам человек. Всё должно быть понятно и без сомнений», – подчеркнул эксперт.

По его словам, если раньше покупатели долго выбирали между планировками и видами из окна, то теперь ключевым становится вопрос о том, можно ли доверять продавцу и его документам.

Такой подход приобретает массовый характер, меняя устоявшуюся логику вторичного рынка. Люди выражают готовность мириться с особенностями квартиры, включая угловое расположение или окна на оживленную трассу, но не намерены рисковать юридической чистотой сделки. В результате формируется новая реальность, при которой продается практически любое жилье, но исключительно при условии отсутствия вопросов к продающей стороне.

Ранее народная артистка Российской Федерации Лариса Долина после сделки с недвижимостью заявила, что ее обманули мошенники. У Ларисы Долиной удалось вернуть себе квартиру через суд, но не отдав денег покупательнице. Судебная тяжба между обманутой покупательницей квартиры и Долиной продолжается до сих пор, материалами дела заинтересовался даже Верховный суд РФ.