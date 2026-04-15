Производство мяса и молока в Приангарье выросло за квартал, яиц снизилось

В Иркутской области за первые три месяца 2026 года зафиксирован рост производства основных видов животноводческой продукции. Согласно данным Иркутскстата, объем производства скота и птицы на убой в живом весе увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а валовой надой молока вырос на 2,3%. При этом производство яиц в регионе сократилось на 11%.

Статистическое ведомство уточняет, что основная доля товарной продукции приходится на сельскохозяйственные организации.

«Значительная часть продукции получена сельскохозяйственными организациями: мяса птицы – 99,6%, свинины – 90,1%, яиц – 92,9%», – отмечается в сообщении Иркутскстата.

Средний надой от одной коровы в организованном секторе составил 1960 килограммов молока, что на 13% превышает показатель годичной давности, а средняя яйценоскость кур-несушек достигла 76 штук.

За отчетный период сельскохозяйственные организации отгрузили 23,1 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, 28,1 тыс. тонн молока и 194,4 млн штук яиц. Также отмечалось увеличение реализации зерна в 2,1 раза, мяса на 4,2% и молока на 5,2%. В хозяйствах населения было произведено 43,6% областного объема молока и 7% скота и птицы на убой. По состоянию на конец декабря поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий насчитывало 278,6 тыс. голов, свиней – 172,1 тыс., овец и коз – 80,9 тыс., а пернатое поголовье составляло 6,8 млн голов.

Напомним, что в Иркутской области индекс потребительских цен в марте 2026 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост зафиксирован в секторе платных услуг и на алкогольные напитки, где удорожание составило 1,1%.