В Иркутской области матери-героини смогут бесплатно получить земельный участок под строительство

В Иркутской области женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получат право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность. Соответствующий закон был внесен на рассмотрение Законодательного Собрания региона губернатором Игорем Кобзевым и принят депутатами в окончательном чтении 15 апреля. Участки предназначены для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Осуществляющий полномочия министра имущественных отношений Иркутской области Кирилл Просвирин уточнил условия реализации новой меры поддержки.

«Для оформления земельного участка женщина, имеющая звание "Мать-героиня", должна постоянно проживать в Иркутской области, ранее не получать в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также не являться получателем ежемесячной денежной выплаты, установленной федеральным законом», – пояснил он.

Принятый закон также устанавливает предельные размеры предоставляемых наделов. В границах городских населенных пунктов площадь участка должна составлять от 0,08 до 0,12 гектара, а в границах сельских населенных пунктов – от 0,25 до 0,29 гектара. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, и является высшей степенью отличия наряду со званием Героя Труда Российской Федерации.

