Сокращение количества банковских отделений зафиксировали в России

Количество отделений банков в России за первые три месяца 2026 года уменьшилось на 483 и по состоянию на конец марта составило 21,87 тысячи. Такие данные следуют из статистики Банка России, с которой ознакомились «Известия».

По мнению опрошенных изданием экспертов, эта динамика является продолжением многолетней трансформации банковского сектора, обусловленной развитием цифровых сервисов и необходимостью оптимизации расходов.

Основатель агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максим Гмыря в беседе с «Известиями» отметил, что тенденция напрямую связана с цифровизацией.

«Большую часть услуг можно получить дистанционно быстрее и с меньшими затратами. Также, несмотря на хорошие финансовые результаты, траты банков растут, а оптимизация становится очевидным шагом», – пояснил эксперт.

Финансовый советник Алексей Родин добавил, что расходы на содержание одного офиса в Московском регионе составляют от двух до пяти миллионов рублей ежемесячно.

Среди дополнительных факторов, влияющих на сокращение сети, аналитики называют развитие искусственного интеллекта, а также сделки по слиянию и поглощению, в результате которых закрывается часть близко расположенных друг к другу отделений. В то же время эксперты обращают внимание, что снижение числа офисов может повлиять на доступность финансовых услуг для старшего поколения и создает дополнительные сложности для клиентов, столкнувшихся с блокировкой счетов и вынужденных лично посещать банк для разблокировки. При этом перебои с доступом в интернет в регионах способны несколько замедлить темпы закрытия офлайн-точек.

Как выяснил Forbes, количество торговых точек в России начало снижаться впервые за 25 лет. В Москве к началу 2026 года работало на 4500 магазинов меньше, чем годом ранее, в Петербурге – на 3000. Тренд затронул все виды торговли – от продуктовых магазинов у дома до салонов связи и точек одежды.