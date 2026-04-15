Иркутяне назвали ДМС, обучение и питание главными составляющими соцпакета мечты

Жители Иркутска определили наиболее желанные элементы компенсационного пакета при трудоустройстве. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные горожане, почти половина респондентов включила бы в свой идеальный соцпакет полис добровольного медицинского страхования.

На второй позиции по востребованности оказалось обучение за счет компании, а замыкает тройку лидеров бесплатное питание или денежная компенсация на еду.

Как показало исследование, предпочтения иркутян заметно различаются в зависимости от пола, возраста и уровня дохода. «Женщины чаще мужчин выбирают ДМС, льготные путевки, оплату спортклуба. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение компенсации питания, аренды жилья, беспроцентной ссуде», – отмечается в обзоре сервиса.

Молодежь до 25 лет больше старших коллег ценит возможность обучения, скидки на продукцию и подарки, тогда как сотрудники старше 45 лет выделяются интересом к дополнительным дням отпуска и беспроцентным ссудам.

Среди прочих пожеланий каждый пятый участник опроса назвал доплаты к отпускным выплатам и компенсацию аренды жилья. Материальная помощь заинтересовала 17% опрошенных, оплата спортклуба или бассейна – 14%, а кредитование под сниженный процент – 13%. При этом наименьший интерес у горожан вызвали корпоративные мероприятия, услуги юриста или психолога за счет компании, а также скидки на продукцию работодателя.

Ранее стало известно, что только 58% иркутян тратят все рабочее время исключительно на труд. 19% респондентов отметили, что хоть и тратят на работу больше половины дня, но оставляют пространство для маневра, а 7% признались, что фактически трудятся менее половины отведенного времени.