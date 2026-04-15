В первом квартале рынок сбережений вырос почти на 500 млрд рублей

По оценке ВТБ, общерыночный объем привлеченных средств в первом квартале увеличился более чем на 489 млрд и достиг 66,3 трлн рублей. Основным драйвером роста по-прежнему остаются вклады и накопительные счета в национальной валюте. Общий объем рублевых пассивов превысил 62,9 трлн рублей (+519 млрд). На рынке продолжается процесс дедолларизации: валютные сбережения с начала года сократились еще на 31 млрд.

По оценке ВТБ, в марте рынок сбережений увеличился на 283 млрд рублей, из них портфель рублевых средств – на 199 млрд.

«В текущей фазе процентного цикла вклады можно рассматривать как консервативную стратегию для накопления. В условиях сохранения макроэкономической неопределенности именно предсказуемость выгоды по ним становится главным критерием, смещая фокус с максимизации доходности на минимизацию рисков. Рынок сбережений продолжит расти, оставаясь «тихой гаванью» накоплений», – прокомментировал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.