Алексей Кузьмин назначен управляющим Иркутским отделением Сбербанка

Управляющим Иркутским отделением Байкальского банка назначен Алексей Кузьмин, ранее возглавлявший Бурятское отделение.

Иркутское отделение обслуживает клиентов на всей территории Приангарья и является одним из крупнейших в структуре Байкальского банка.

В Сбере Алексей Кузьмин работает более 21 года. Он начал карьеру в 2004 году в Шелехове на должности кредитного инспектора. С 2010 года занимал руководящие позиции в Байкальском банке: отвечал за развитие продаж и обслуживания в сети дополнительных офисов, возглавлял центр управления наличным денежным обращением.

С 2019 года работал в Бурятском отделении, где в должности заместителя управляющего курировал розничный бизнес, а в 2023 году возглавил отделение.

«Алексей — опытный менеджер, который показал хорошие результаты в разных направлениях бизнеса. Уверен, его энергия, профессиональный опыт и компетенции приведут команду Иркутского отделения к новым вершинам», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Я начинал карьеру в Иркутской области, поэтому для меня это особое назначение. За годы работы в банке я приобрел опыт в разных направлениях и применю его для развития региона, поддержки предпринимательства и улучшения клиентских сервисов», — Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.