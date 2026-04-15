Губернатор Иркутской области озвучит ежегодное послание 16 апреля

Глава Иркутской области Игорь Кобзев 16 апреля представит Заксобранию и общественности ежегодное послание о положении дел в регионе. Мероприятие начнется в 11:00, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«Губернатор расскажет о результатах работы правительства Иркутской области в 2025 году, отметит, по каким направлениям необходимо усилить работу. Познакомит с важнейшими этапами деятельности регионального правительства в 2026 году», – пояснили власти.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире местного телеканала АИСТ, а также на сайте областного парламента, в соцсети «ВКонтакте» в сообществах правительства, Медиа-центра «Приангарье», на странице Игоря Кобзева.