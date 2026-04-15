Губернатору Иркутской области разрешили возглавить региональное правительство

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли поправки в Устав региона, разрешив губернатор возглавлять правительства. Изменения поддержали единогласно, сообщает пресс-служба кабмина Приангарья.

«Поправки в Устав Иркутской области, направленные на объединение должностей губернатора и председателя правительства, были инициированы мною в сложное для нашего региона время. Как губернатор Иркутской области, как высшее должностное лицо я несу полную ответственность за все события на территории региона. Реально оцениваю ситуацию и вижу, что происходящие в Иркутской области процессы подтверждают правильность принятого решения. Это важный шаг в повышении эффективности управления и координации исполнительной власти», – прокомментировал сам Игорь Кобзев.

Он также представил депутатскому корпусу кабинет министров, обозначил зону ответственности каждого члена правительства региона, озвучил основные курируемые каждым заместителем губернатора и зампредом кабмина органы исполнительной власти и направления, нацпроекты и приоритетные проекты Иркутской области.

Например, первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов координирует вопросы мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также противодействия коррупции в системе исполнительных органов государственной власти.

Первый заместитель председателя правительства региона Андрей Соковиков координирует вопросы энергетики, газоснабжения, теплоснабжения, государственного регулирования цен и тарифов на территории Иркутской области, курирует вопросы законности и эффективности расходования средств областного бюджета.

«За реализацию каждого направления персональная ответственность возложена на конкретных должностных лиц. Депутаты от лица избирателей имеют полное право спрашивать с членов правительства Иркутской области отчет о проделанной работе по курируемым направлениям», – резюмировал Игорь Кобзев.