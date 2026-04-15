Мошенники выманили 7 млн рублей у чиновницы из Приангарья, обещав прибыль на бирже

Чиновница из Иркутской области потеряла почти 7 млн рублей. Она хотела обогатиться на бирже, но вместо этого стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, в мессенджере женщине пришло сообщение якобы от специалиста инвестиционной компании. Под предлогом заработка на ценных бумагах он предложил внести сбережения на «брокерский счет». Женщина доверилась и с декабря 2025 года переводила деньги по указанным реквизитам.

«Собеседник сообщал о «прибыли» от рискованных активов, а также о необходимости увеличивать депозит для получения еще большей выгоды. Для этого заявительница оформляла кредиты, а также занимала деньги. Суммарно она отправила по указанным счетам 6 миллионов 849 тысяч рублей», – пояснили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка.