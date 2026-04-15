Путин признал: экономика РФ падает — ВВП сократился на 1,8%

В ходе совещания по экономическим вопросам под председательством Президента РФ обсуждалась текущая макроэкономическая ситуация, причины снижения динамики ВВП, а также вопросы обеспечения сбалансированности бюджета и ситуации на рынке труда, сообщает ТАСС. Публикуем 8 главных цитат Путина.

1. О ситуации:

«Траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России».

2. О ВВП:

«Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%».

3. О причинах спада:

«Да, среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы... но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране».

4. О рынке труда:

«Уровень безработицы... продолжает держаться на низком уровне. Сейчас безработица составляет 2,1%. Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется».

5. О бюджете:

«Важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие... Правительство подготовило соответствующие меры».

6. О задачах:

«Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста... на выработку адекватных решений для преодоления... тенденций».

7. О поддержке бизнеса:

«Жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив».

8. О занятости:

«[Нужно] улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость».

Ранее основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко заявил, что текущая денежно-кредитная политика «убивает» российскую экономику. По его мнению, ситуация в экономике выглядит «более негативной, чем позитивной» из-за двух ключевых факторов.

Во-первых, высокой стоимости денег. По словам бизнесмена, текущие ставки делают невозможным ведение долгосрочных инвестиционных проектов. «В принципе, цель достигается — экономика убивается», — констатировал он, указывая на исчезновение предложения товаров и услуг. Во-вторых, из-за завышенного курса рубля. Мельниченко считает, что курс национальной валюты не соответствует фундаментальным значениям и лишает российских экспортеров конкурентоспособности на мировых рынках.

C аналогичной критикой выступал предприниматель Олег Дерипаска. Он также указывал на риски высокой ключевой ставки и крепкого рубля, предупреждая, что Россия рискует «наступить на очередные грабли».

Дерипаска предлагает радикальное решение: за 4–6 месяцев снизить ключевую ставку до 6% и ослабить рубль до уровня не ниже 105 за доллар, чтобы пройти кризис без потерь. Он уверен, что мировая экономика замедлится из-за высоких цен на энергоносители, и в этих условиях сильный рубль лишь усугубит положение России.