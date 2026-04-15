Строители Иркутской области спрогнозировали 3-4 года кризиса

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири и Союз строителей Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия, чтобы преодолеть экономический кризис, который, предположительно, будет длиться до 4 лет.

«Сегодня, когда есть однозначная ситуация кризиса, которая с нашей экспертной точки зрения продлится 3-4 года, очень сложно надеяться на федеральные субвенции или изменение внешней политики.

Максимальное, что мы можем сделать на региональном уровне – это объединять усилия. Думать, что мы можем сделать, чтобы сохранить силы для будущего рывка. И в этом, несомненно, есть точки соприкосновения нашей организации с Торгово-промышленной палатой», – прокомментировал президент Союза строителей Виктор Ильичев.

Партнеры договорились о сотрудничестве в части обмена аналитикой, реализации совместных проектов (включая поддержку предпринимателей), проведения образовательных мероприятий, консультаций, круглых столов и конференций. Также предусмотрена организация бизнес-миссий и участие бизнеса в выставках. Отдельные положения касаются экспертиз, оценки имущества и юридического сопровождения предпринимателей.