Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 апреля: 11 597,7695 руб/1 г золота и 187,2800/1 г серебра ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 597,7695 руб.

1 грамм серебра - 187,2800 руб.

1 грамм платины - 5 019,1099 руб.

1 грамм палладия - 3 766,1399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,4800 р. (0,70%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,9200 р. (3,26%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 66,0402 р. (1,33%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,7501 р. (1,07%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное



Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес







