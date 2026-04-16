Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 апреля: 11 597,7695 руб/1 г золота и 187,2800/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 597,7695 руб.
- 1 грамм серебра - 187,2800 руб.
- 1 грамм платины - 5 019,1099 руб.
- 1 грамм палладия - 3 766,1399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,4800 р. (0,70%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,9200 р. (3,26%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 66,0402 р. (1,33%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,7501 р. (1,07%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.