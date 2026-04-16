Новости

Бизнес оживает: индикатор климата ЦБ вырос, но ВВП падает

В апреле деловой климат в России начал восстанавливаться. Индикатор бизнес-климата Банка России вернулся в положительную зону и составил 2,2 пункта после отрицательных значений в марте.

Это произошло на фоне роста ожиданий предприятий. Прогнозы по производству выросли на 0,8 п. (до 10,2 п.), а по спросу — на 1,5 п. (до 9,7 п.). Ценовые ожидания бизнеса при этом стабилизировались.

Несмотря на позитивные настроения бизнеса, общая экономическая картина остается сложной. По итогам совещания у Президента РФ было отмечено, что за январь–февраль ВВП сократился на 1,8%. Владимир Путин призвал правительство подготовить конкретные меры для стимулирования роста и возобновления деловой активности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес