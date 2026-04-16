Инфляция замерла: данные Росстата усилили ожидания снижения ставки ЦБ

В России зафиксирована нулевая недельная инфляция. По данным Росстата, с 7 по 13 апреля потребительские цены не изменились, что резко контрастирует с ростом на 0,19% неделей ранее.

Читайте также:

ЦБ объяснил, почему два года высоких ставок спасут экономику
15 апреля 2026
Шохин: ставку ЦБ надо снизить до 10%
13 апреля 2026

Годовая инфляция также продолжила замедление, опустившись до 5,77% (с 5,95%). С начала года цены выросли на 3,15%. Единственным исключением на фоне общего затишья стал бензин, средняя стоимость которого за неделю выросла на 0,1%.

Эти данные укрепили уверенность рынка в том, что 24 апреля Банк России снизит ключевую ставку. Большинство экспертов прогнозируют смягчение политики на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых.

Ранее представители ЦБ объясняли жесткую политику пользой для экономики в долгосрочной перспективе. По их мнению, пара лет высоких ставок — это меньшее зло по сравнению с постоянно высокой и волатильной инфляцией, которая мешает устойчивому росту.


