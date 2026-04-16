Рынок развернулся: почему российские акции устремились вверх

Российский рынок акций в среду, 15 апреля, продемонстрировал уверенный рост, отыграв просадку начала недели. Индекс МосБиржи устремился вверх на фоне улучшения сразу нескольких ключевых факторов. Три причины для оптимизма: Сигнал от президента: Заявление Владимира Путина о необходимости мер по возобновлению экономического роста снизило риски ужесточения налоговой политики. Аналитики БКС отмечают, что это увеличивает вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

Снижение инфляции: Данные по росту потребительских цен оказались благоприятными: недельная инфляция остановилась, а годовая замедлилась. Это стало весомым аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики.

Устойчивость к позитиву: Эксперты отмечают, что рынок стал менее чувствителен к негативу и охотнее реагирует на хорошие новости, что создает базу для дальнейшего восстановления. При сохранении текущих условий индекс МосБиржи может закрепиться выше важного уровня сопротивления в 2760 пунктов.

