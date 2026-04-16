Трамп назвал усиление давления единственным способом вернуть Иран к переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственный способ вернуть Иран к переговорам — усилить давление на Тегеран. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, присутствовавшие на ужине Трампа с королём Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой 13 апреля, передаёт РБК.

Трамп отметил, что хочет как можно скорее положить конец войне с Ираном. Он объяснил, что для возвращения Ирана за стол переговоров необходимо усилить давление на страну. Однако, несмотря на попытки создать международную коалицию для блокады иранских портов, европейские союзники, включая Нидерланды, отказались участвовать в операции до окончания боевых действий.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что США проводят блокаду самостоятельно, опираясь на мощь своего флота, в то время как иранский флот значительно слабее.

Трамп требует от Ирана передачи обогащённого урана и заморозки программы обогащения как минимум на 20 лет. В ответ Тегеран предлагает пятилетний мораторий и хочет сохранить уран на своей территории.

Несмотря на оптимизм Трампа относительно скорого окончания конфликта, некоторые чиновники и аналитики считают, что Ирану потребуется гораздо больше времени, чтобы почувствовать экономическое давление и согласиться на уступки. ВМС США готовы поддерживать блокаду длительное время, однако в Пентагоне опасаются, что это ослабит военно-морское присутствие США в других стратегических регионах, таких как Тихий океан.

По данным WSJ, вице-президент Джей Ди Вэнс может вновь отправиться в Пакистан для переговоров с иранской стороной, сопровождаемый специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что давление и военные действия США лишь усугубляют ситуацию. Он подчеркнул, что Тегеран продолжит переговоры только при условии защиты прав и интересов иранского народа.