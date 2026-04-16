Аннуитетный или дифференцированный: какой график платежей по кредиту выбрать?

При выборе кредита встречаются термины «аннуитетный» и «дифференцированный» платеж. Что это такое и чем эти платежи друг от друга отличаются – Примсоцбанк разобрал оба варианта на простых примерах, чтобы понять их особенности.
Аннуитетный платеж
- Каждый платеж одинаковый по сумме (основной долг + проценты).
- В начале большая часть уходит на проценты, основной долг погашается медленно.
- К концу платежи в основном покрывают долг, проценты минимальны.
Рассмотрим пример такого расчета. Возьмем кредит 1 000 000 рублей на 5 лет (60 месяцев, ПСК 18,986%, ставка 19% годовых.
- Основной долг в месяц: от ≈10 068 руб. до ≈25 769 руб.
- Платеж в месяц: ≈26 205 руб. фиксировано.
- Общая переплата: ≈562 970,22
Дифференцированный платеж
Это график погашения, где:
- Основной долг (сумма кредита) выплачивается равными частями каждый месяц.
- Проценты начисляются только на остаток долга, поэтому их сумма уменьшается со временем.
В итоге ежемесячный платеж снижается: в начале он выше, а к концу — близок к сумме основного долга.
Рассмотрим пример такого расчета. Возьмем тот же кредит: 1 000 000 рублей на 5 лет (60 месяцев), ПСК 18,986%, ставка 19% годовых. Тип платежа – дифференцированный.
- Основной долг в месяц: 16 666,67 руб. – фиксировано.
- Первый платеж: ≈32 283 руб.
- 30-й платеж: ≈24 713 руб.
- Последний платеж: ≈16 935 руб.
- Общая переплата: ≈483 194 руб.
Разница в переплатах между платежами — около 80 000 руб. в пользу дифференцированного.
