Аннуитетный или дифференцированный: какой график платежей по кредиту выбрать?

При выборе кредита встречаются термины «аннуитетный» и «дифференцированный» платеж. Что это такое и чем эти платежи друг от друга отличаются – Примсоцбанк разобрал оба варианта на простых примерах, чтобы понять их особенности.

Аннуитетный платеж

Каждый платеж одинаковый по сумме (основной долг + проценты).

В начале большая часть уходит на проценты, основной долг погашается медленно.

К концу платежи в основном покрывают долг, проценты минимальны.

Рассмотрим пример такого расчета. Возьмем кредит 1 000 000 рублей на 5 лет (60 месяцев, ПСК 18,986%, ставка 19% годовых.

Основной долг в месяц: от ≈10 068 руб. до ≈25 769 руб.

Платеж в месяц: ≈26 205 руб. фиксировано.

Общая переплата: ≈562 970,22

Дифференцированный платеж

Это график погашения, где:

Основной долг (сумма кредита) выплачивается равными частями каждый месяц.

Проценты начисляются только на остаток долга, поэтому их сумма уменьшается со временем.

В итоге ежемесячный платеж снижается: в начале он выше, а к концу — близок к сумме основного долга.

Рассмотрим пример такого расчета. Возьмем тот же кредит: 1 000 000 рублей на 5 лет (60 месяцев), ПСК 18,986%, ставка 19% годовых. Тип платежа – дифференцированный.

Основной долг в месяц: 16 666,67 руб. – фиксировано.

Первый платеж: ≈32 283 руб.

30-й платеж: ≈24 713 руб.

Последний платеж: ≈16 935 руб.

Общая переплата: ≈483 194 руб.

Разница в переплатах между платежами — около 80 000 руб. в пользу дифференцированного.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте.

Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. erid:2VfnxwBdSre