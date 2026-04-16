Как цифровизация делает производство безопаснее?

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ИркАЗа выступил с докладом на форуме Министерства труда Иркутской области.

Это мероприятие стало отличной площадкой для обмена опытом и демонстрации программ предприятия РУСАЛа.

Александр Грудинский рассказал о цифровизации в системе управления охраны труда и внедрении собственной разработки завода - интегральной оценке.

Что это такое?

Это уникальная платформа, созданная программистами Иркутского алюминиевого завода. Она позволяет в режиме реального времени контролировать и анализировать ключевые направления охраны труда:

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, в том числе дерматологическими: контроль сроков, учёт, своевременность выдачи и т.д.

обучение и аттестацию сотрудников

трехступенчатый и производственный контроль

пожарную безопасность

поведенческий аудит безопасности и многое другое.

«Самое главное - программисты ИркАЗа всегда на связи, быстро вносят изменения и разрабатывают новые модули под задачи нашего отдела», - говорит начальник охраны труда и промышленной безопасности ИркАЗа Александр Грудинский.

Опыт завода показывает: цифровизация - это не просто красивые слова, а работающий инструмент для эффективного управления и снижения рисков на производстве.

На протяжении всей своей истории РУСАЛ инвестировал в лучшие доступные технологии. Постоянная модернизация производства стала одним из ключевых факторов развития компании, которую много лет назад основал Олег Дерипаска.