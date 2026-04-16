ЦБ зафиксировал рост оценок деловой активности в апреле

Апрельский мониторинг Банка России показал некоторое оживление деловой активности в стране при сохранении инфляционного давления. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, индикатор бизнес-климата вырос до 2,2 пункта после снижения на 0,1 пункта в марте.

«Улучшились и текущие оценки, и ожидания по выпуску и спросу», – поясняет эксперт. По его словам, при этом ценовые ориентиры предприятий почти не изменились и составили 19,6 пункта после 19,7% в марте, а средний ожидаемый рост цен на ближайшие три месяца снизился лишь до 4,7% с 4,9% месяцем ранее.

Чернов подчеркивает, что для ЦБ это важный, но пока не решающий сигнал. «С одной стороны, экономика не выглядит слабой, ведь загрузка мощностей в первом квартале держалась на уровне 77,5%, что заметно выше уровней 2017–2019 годов», – уточняет аналитик. «В то же время инвестиционная активность за этот период снизилась до -4,8 пункта, а это говорит о постепенном охлаждении спроса», – добавляет он.

Аналитик полагает, что пространство для очередного снижения ключевой ставки по-прежнему ограничено. «Прогнозируем ее пересмотр вниз на 50 б.п. по итогам заседания ЦБ 24 апреля», – сообщает Чернов. По его мнению, нельзя и полностью исключать сохранения текущих монетарных условий с учетом того, что ценовые ожидания бизнеса и населения остаются повышенными.