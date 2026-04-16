Путин озвучил причину снижения ВВП второй месяц подряд: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин озвучил причину снижения ВВП второй месяц подряд, Нарышкин назвал напряженной обстановку на западных границах России и Белоруссии, в РФ зафиксировали снижение популяции крупного рогатого скота, а в Иркутской области состоится послание губернатора. Подробнее – в обзоре СИА.

Причина снижения ВВП

Валовой внутренний продукт России снижается два месяца подряд, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. «Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь – февраль ВВП сократился на 1,8%», – подчеркнул он, указав, что это, прежде всего, связано с сезонными факторами – в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 году.

Напряженность обстановки

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что обстановка на западных границах России и Белоруссии остается очень напряженной. «Обстановку можно назвать очень напряженной. Мы видим, как в странах Балтии, в Польше идет усиленная милитаризация экономики, ведется усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территории прибалтийских государств, Польши», – отметил он.

Сокращение поголовья скота

Сокращение поголовья крупного рогатого скота зафиксировали в сельхозорганизациях России в январе–марте 2026 года на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В частности, коров стало меньше на 1,7%. Наиболее выраженный спад отмечается в Сибири: например, в Новосибирской области поголовье сократилось сразу на 11%. Эксперты связывают изменения с продолжающейся консолидацией отрасли и уходом с рынка неэффективных и мелких хозяйств. Эпизоотические причины же, по данным аналитиков, не отразились на ситуации по стране и имели локальный характер.

Послание губернатора

Глава Иркутской области 16 апреля представит Заксобранию и общественности ежегодное послание о положении дел в регионе. Мероприятие начнется в 11:00 и будет транслироваться по местному телеканалу АИСТ и в соцсети «ВКонтакте» на странице губернатора и в сообществе регионального правительства. Игорь Кобзев расскажет о результатах работы в 2025 году, познакомит с важнейшими этапами деятельности регионального правительства в 2026 году.

Четырехлетний кризис

Президент Союза строителей Иркутской области Виктор Ильичев предсказал кризис, который, предположительно, может затянуться до 4 лет. В связи с этим организация решила объединить усилия с Торгово-промышленной палатой региона для его преодоления. «Сегодня, когда есть однозначная ситуация кризиса, которая с нашей экспертной точки зрения продлится 3-4 года, очень сложно надеяться на федеральные субвенции или изменение внешней политики. Максимальное, что мы можем сделать на региональном уровне – это объединять усилия», – отметил Ильичев.