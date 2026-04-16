Ведомствам установили нормативы по внедрению ИИ

Правительственная подкомиссия по вопросам искусственного интеллекта одобрила ключевые показатели эффективности для органов исполнительной власти и подведомственных им организаций на 2026 год. Как сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, подобные нормативы вводятся в России впервые и охватывают 20 ведомств.

Показатели разделены на две категории – сквозные, общие для всех участников процесса, и отраслевые, учитывающие специфику конкретных сфер деятельности.

В аппарате вице-премьера отметили, что внедрение КПЭ позволит не только оценить текущий масштаб проникновения технологий, но и задать темпы цифровизации на перспективу.

«Введение КПЭ поможет оценить масштаб проникновения ИИ в ключевые процессы, а также задать темпы внедрения технологии не только на 2026 год, но и на следующую "пятилетку"», – подчеркнули в аппарате Дмитрия Григоренко.

Там также добавили, что в проработке показателей активное участие принимают регионы, а в период с 2027 по 2030 год список сквозных КПЭ будет расширен за счет включения экономических критериев.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, для Минздрава установлены конкретные целевые значения по обработке медицинских исследований: к концу года с помощью ИИ должно анализироваться 50% маммографий и 25% рентгеновских снимков грудной клетки. Для Минпромторга предусмотрено оснащение почти 18% машиностроительных предприятий системами компьютерного зрения, а Минтранс должен обеспечить выявление с помощью нейросетей 5% грузовиков, нарушающих весовые и габаритные параметры. В Минпромторге сообщили о готовности к исполнению утвержденных показателей и планируют осуществлять мониторинг через цифровой паспорт промышленного предприятия в государственной информационной системе.

Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести для ЦОД и майнеров оплату электроэнергии по модели «бери или плати». Она предусматривает оплату исходя из заявленной максимальной мощности, что, по мнению энергетиков, частично снимет нагрузку с сетей. Но это приведет к замедлению темпов роста отрасли.