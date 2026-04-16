ИЭСК начала строительство новой подстанции рядом с Грановщиной

Иркутская электросетевая компания приступила к строительству новой подстанции «Курган». Объект будет снабжать электроэнергией часть деревень Урик и Грановщина, что позволит существенно разгрузить существующие центры питания. Плановый срок окончания строительства – конец 2026 года.

На подстанции будут установлены два трансформатора мощностью 10 МВА каждый. В рамках проекта планируется строительство линий электропередачи общей протяжённостью более 7 км. Это даст возможность для подключения новых потребителей в активно застраиваемых районах.

– Сейчас к воздушным линиям Урик – Грановщина подключены около 2000 жителей и 4 социально-значимых объекта. Эти линии работают с перегрузкой, что снижает надёжность электроснабжения и качество электроэнергии для людей, а также ограничивает возможность подключения новых потребителей. С вводом новой подстанции мы разгрузим линии и создадим техническую возможность для подключения новых абонентов в активно строящихся Грановщине и Урике, – главный инженер ИЭСК Александр Хромцов.

– Развитие электросетевого комплекса в Иркутском муниципальном округе проходит высокими темпами. Если в конце 2024 года тысячи жителей ожидали подключения, сейчас проблема сведена к нулю, во многом, благодаря усилиям сетевой компании совместно с администрацией по строительству новых и реконструкциям действующих центров питания. Разумеется, администрация заинтересована, чтобы жители получали качественные услуги и новая подстанция в Грановщине и Урике – важный шаг в создании комфортной жизни. – заместитель мэра Иркутского муниципального округа Юрий Витер.

Потребление электроэнергии в Иркутском районе растет темпами, опережающими возможности энергетической инфраструктуры. Несмотря на это, Иркутская электросетевая компания ежегодно строит новые подстанции и линии электропередачи для покрытия энергодефицита, постоянно улучшая качество электроснабжения в Приангарье.