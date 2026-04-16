Иркутский бар признали лучшим в России

Подведены итоги Международной ресторанной премии WhereToEat. Лучшим баром России по версии экспертов стал Humble. Social club+bar из Иркутска.

«В далеком 2020 году уроженец Читы, шеф-бармен Петр Стихий, решив пойти против местных стереотипов – кирпичные стены, полумрак и прочее, – открыл бар нового формата. У него получилось светлое просторное пространство, в котором находится не просто бар, а некий social club, в котором социализация и комфорт гостей важны так же, как и коктейли», – отмечается в сообщении.

Что касается лучшего российского ресторана, то таковым признали московский Bobo. На втором месте – столичный Olluco, на третьем – Frantsuza Bistrot из Санкт-Петербурга.

Это не первая победа Humble. Social club+bar. В 2023 год его признали лучшим баром Сибири, в 2024-м – России. Кроме того, он являлся победителем в номинации «Лучший бар Сибири и Дальнего Востока» на гастропремии Where2Drink в 2024 и 2025 годах.