Ресторан из Иркутска включили в топ-100 лучших в России

Эксперты Международной ресторанной премии WhereToEat подвели итоги и составили топ-100 лучших российских ресторанов. В этот список вошло заведение из Иркутска.

Речь про ресторан «Ламу», который разместился на 68-й строчке списка. Его создали для гастрономического путешествия к берегам Байкала. Интерьер выполнен с использованием натуральных материалов, элементов традиционного декора. В оформлении присутствуют бурятские этнические мотивы. В меню сочетаются древние рецепты сибирских старожилов, бурятские традиции и современные кулинарные тенденции.

На первом месте рейтинга значится московский ресторан «Бобо». Лучшим в Сибири стала красноярская «Тунгуска».