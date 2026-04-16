Приморье вошло в красную зону по рискам ОСАГО

Российский союз автостраховщиков зафиксировал резкое ухудшение ситуации в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности в Приморском крае по итогам 2025 года и первого квартала 2026 года. Об этом пишет газета «Известия».

Средний размер страховой компенсации в регионе достиг 167,5 тыс. рублей, увеличившись на 17,3% по сравнению с 2024 годом, а уровень выплат практически вдвое превысил среднероссийский показатель. Частота страховых случаев также остается аномально высокой и составляет 6,6 процента при среднем значении по стране в 4,4%.

Одним из тревожных сигналов для рынка стал рост недобросовестных действий при самостоятельном оформлении дорожно-транспортных происшествий. Директор по защите активов РСА, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов пояснил, что злоумышленники адаптировались к действующим процедурам.

«Мошенники нашли способ, как зарабатывать на европротоколе, вписывая в полис несуществующих водителей», – отметил он. При этом доля аварий, оформленных по европротоколу, в Приморье является самой высокой в России и достигает 71,3%.

О высоких рисках для страховых компаний свидетельствует и объем договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, когда выплаты по ДТП производятся совместно всеми участниками рынка, а не только компанией, выдавшей полис. В первом квартале 2026 года доля таких полисов в регионе составила 42%, что в 5,5 раза выше общероссийского уровня. На основании совокупности этих показателей в ренкинге регионов, подготовленном РСА, Приморский край занимает пятую строчку и находится в «красной» зоне с точки зрения доли договоров с высокой степенью риска.

Ранее ЦБ повысил коэффициенты ОСАГО для регионов с высоким уровнем мошенничества. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Ингушетии после расширения тарифного коридора выросла в 2,8 раза по сравнению с сентябрем–декабрем, в Новосибирской области – в 2,2 раза.