Кобзев назвал причину потери налоговых доходов Иркутской области

Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев выступает с ежегодным посланием о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики на 2026 год. В его рамках он назвал причину потери налоговых доходов региона.

«2025 год был непростым для всех нас. Страдают и крупные предприятия, и региональная экономика. Падение показателей прибыли нефтедобывающих компаний привело к очень серьезной потере для бюджета налоговых доходов. Схожая ситуация и с другими отраслями», – заметил губернатор.

В 2025 году собственные доходы региона составили 231 млрд рублей при плане в 256 млрд рублей: отставание – 25 млрд рублей.

«Исходя из рисков экономики мы приняли ответственное решение – формировать бюджет на текущий год на основе максимально консервативного сценария», – отметил глава региона.