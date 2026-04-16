В Прибайкальском нацпарке с 15 апреля объявлен пожароопасный сезон

С 15 апреля 2026 года на территории Прибайкальского национального парка официально начал действовать пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписан исполняющей обязанности директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

По сложившейся многолетней практике, особый режим продлится до шести с половиной месяцев и будет отменен только с наступлением устойчивого снижения природной пожарной опасности.

Начало сезона связано с повышенными рисками из-за быстрого высыхания прошлогодней растительности.

«Снег уже сошел, а прошлогодняя трава высохла и похожа на порох. До появления новой растительности пройдут недели», — отмечается в сообщении ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Туристам, планирующим посещение особо охраняемой природной территории, необходимо заблаговременно проверять класс пожарной опасности на выбранном маршруте в день начала путешествия. Актуальные данные ежедневно публикуются на официальном сайте «Заповедного Прибайкалья» и на портале оформления разрешений Baikalpass.ru, а электронная памятка с правилами безопасности прикрепляется к каждому выдаваемому разрешительному документу.