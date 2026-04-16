«Пока наша экономика держит удар»: губернатор Приангарья озвучил главные показатели

Губернатор Игорь Кобзев озвучивает ежегодное послание о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики на 2026 год. В выступлении он упомянул главные макроэкономические показатели.

«Валовый региональный продукт оценивается почти в 3 трлн рублей – это 14-е место по России и 2-е в Сибирском федеральном округе. При этом фиксируется его снижение на 1,4% к уровню 2024 года», – отметил глава региона.

Объем промышленного производства достиг 2,4 трлн рублей, индекс составил 98,3% к аналогичному периоду предыдущего года. Несмотря на это, позиция в федеральном рейтинге улучшена – регион поднялся с 16-го места на 13-е. В СФО по указанному показателю Приангарье на третьем месте.

«Все это говорит о том, что пока наша экономика держит удар», – резюмировал Кобзев.