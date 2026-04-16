Сбер вновь выступает технологическим партнёром акции «Бессмертный полк онлайн»

Приём анкет для участия в проекте стартует 23 апреля. Если анкета героя проходила модерацию в прошлом году, повторно проходить ее не потребуется, герой будет автоматически включен в шествие этого года. Сбер обеспечивает весь технологический контур проекта: приём анкет, первичную модерацию, хранение данных и трансляцию.

«Бессмертный полк онлайн» проводится с 2020 года. За это время в проекте приняли участие более 7 миллионов человек.

Отдельное внимание уделено работе с архивными фотографиями. С помощью нейросети Kandinsky пользователи могут улучшить качество снимков, восстановить детали и сделать изображения цветными.

Сбер реализует и другие инициативы, направленные на сохранение памяти о Великой Победе. Банк более 10 лет заботится о мемориале в подмосковном Щекутино, где в прошлом году впервые был зажжён Огонь Памяти, объединивший частицы из девяти городов-героев. В этом году традиция будет продолжена. Мемориал в деревне Щекутино посвящён памяти воинов 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы, в составе которой сражались сотрудники Наркомфина СССР и исторического предшественника Сбера — Гострудсберкасс. Банк проводит здесь реставрационные работы, благоустраивает территорию, высаживает деревья и организует памятные акции с участием сотрудников и волонтёров.

«Для нас важно, чтобы память о Великой Победе оставалась живой и личной для каждого человека. Это не только про технологии — это возможность сохранить память о подвиге тех, кто защищал Родину, и передать её следующим поколениям. Мы развиваем цифровую платформу проекта, делая участие простым и доступным для людей по всей стране. Когда человек видит своего героя в строю, это становится моментом личного соприкосновения с историей своей семьи и страны. Мы продолжаем развивать проект, чтобы как можно больше людей могли принять в нём участие», — Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.