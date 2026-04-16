Акционеры ВТБ одобрили конвертацию привилегированных акций в обыкновенные на 6,3 млрд штук

Акционеры приняли решение о размещении дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ путем конвертации в них привилегированных акций первого и второго типа. Количество размещаемых обыкновенных акций банка ВТБ – 6,3 млрд шт., номинальная стоимость 50 рублей каждая.

Способ размещения – конвертация в размещаемые обыкновенные акции ВТБ привилегированных акций первого типа номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая и привилегированных акций второго типа номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. Коэффициент конвертации определен как отношение номинальной цены одной привилегированной акции соответствующего типа к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции по итогам торгов на Московской Бирже за 2025 год и равной 82 рублям 67 копейкам.

«Конвертация привилегированных акций повышает прозрачность структуры акционерного капитала банка, делает оценку ВТБ более понятной для всех инвесторов. Важно, что конвертация сохраняет нынешнее распределение дивидендного потока в адрес миноритарных акционеров. В свою очередь, нам конвертация префов позволит оптимизировать структуру капитала при сохранении баланса интересов всех акционеров, включая миноритариев, и рассчитывать на рост акционерной стоимости в перспективе», – сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

21,4 трлн привилегированных акций первого типа общей номинальной стоимостью 214 млрд рублей конвертируется в 2,6 млрд обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 129,5 млрд рублей. 3 трлн привилегированных акций ВТБ второго типа общей номинальной стоимостью 307,4 млрд рублей конвертируются в 3,7 млрд обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 185,9 млрд рублей.

По второму вопросу повестки ОСА акционеры также приняли решение утвердить изменения к уставу банка, связанные с увеличением предельного количества объявленных обыкновенных акций до 12,6 млрд шт. с учетом потребности для проведения конвертации привилегированных акций Банка первого и второго типов в обыкновенные акции банка.