Химическое производство в Иркутской области выросло на 53%

В Иркутской области за первые месяцы 2026 года существенно выросло химическое производство на фоне запуска нового предприятия. Об этом во время ежегодного послания о положении дел в регионе рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Запуск завода полимеров дал плюсом 53% по химическому производству. Это данные января-февраля 2026 года к прошлому», – отметил Кобзев.

Рост отмечается и в золотодобыче на 34%, что связано с рекордным ростом цен на золото в мире, а также освоением новых месторождений – «Светловское», «Сухой лог».

На 4,7% выросло производство алюминия за счет Тайшетского алюминиевого завода.