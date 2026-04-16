Игорь Кобзев: Иркутскую область в 2025 году посетили более двух миллионов туристов

По итогам 2025 года Иркутскую область посетили более двух миллионов туристов. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в ходе оглашения послания Законодательному Собранию. Глава Приангарья отметил, что регион планомерно движется к стратегической цели, предполагающей увеличение ежегодного туристического потока до 3,5 млн гостей к 2036 году.

«По итогам 2025 года Иркутскую область посетили более двух миллионов туристов. Мы планомерно движемся к стратегической цели – к 2036 году принимать более 3,5 млн гостей. Однако для этого необходимо кардинально менять качество инфраструктуры», – подчеркнул губернатор.

По национальному проекту «Туризм и гостеприимство» на текущий трехлетний период до 2027 года региону выделено более 1 млрд рублей.

«Наша задача – сделать так, чтобы Иркутская область оставалась не только красивым, но и безопасным, комфортным регионом для отдыха», – заключил глава региона.

Напомним, что более 2 млрд рублей планируется выделить на завершение строительства ОЭЗ «Ворота Байкала». В 2025 году четырем компаниям присвоен статус резидента ОЭЗ. Таким образом, в ОЭЗ сегодня зарегистрировано 29 резидентов с общим планируемым объемом инвестиций порядка 15,6 млрд рублей.