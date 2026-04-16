25% подростков из Иркутска подрабатывали в течение учебного года

25% родителей подростков в возрасте от 14 до 17 лет в Иркутске сообщил, что его ребенок имел опыт подработки в течение текущего учебного года. Такие данные приводятся по итогам опроса, проведенного сервисом SuperJob среди родителей школьников.

При этом 29% респондентов заявили, что их дети планируют трудоустроиться и на период предстоящих летних каникул.

Согласно результатам исследования, в свободное от учебы время школьники чаще всего занимали позиции, не требующие специальной квалификации. «В свободное от учебы время школьники чаще всего работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений в общепите», – отмечается в обзоре сервиса. Что касается способов поиска работы, то 40% опрошенных родителей указали, что подростки нашли занятость самостоятельно, 19% взрослых помогли детям трудоустроиться лично, а еще 12% школьников посодействовали друзья.

В планах на летний сезон у иркутских подростков сохраняются схожие предпочтения по видам занятости.

Среди наиболее востребованных летних вакансий родители назвали работу курьером, разнорабочим, помощником администратора, сотрудником общепита, вожатым в детском лагере и помощником тренера. Лишь 5% школьников в поиске подработки помогли сотрудники учебных заведений.