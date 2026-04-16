Послание губернатора Иркутской области – 2026: Главное

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в послании Законодательному Собранию обозначил ключевые направления развития региона, охватывающие экономику, реализацию нацпроектов, социальную сферу, были затронуты планы по запуску полимерного кластера, расширению механизма комплексного развития территорий и увеличению доли жителей, систематически занимающихся спортом.

СВО

30 млрд рублей направила Иркутская область на поддержку участников СВО с начала спецоперации. В регионе действует 39 мер социальной поддержки для военнослужащих и их близких. Более 32 тысяч членов семей участников СВО получили адресную помощь.

Экономика региона «держит удар»

«Валовый региональный продукт оценивается почти в 3 трлн рублей – это 14-е место по России и 2-е в Сибирском федеральном округе. Это говорит о том, что пока наша экономика держит удар».

Полимерный кластер

Губернатор поручил до конца года запустить работу полимерного кластера в Иркутской области. «В Иркутской области уже разработана концепция полимерного кластера, пора приступить к ее практической реализации».

Два миллиона туристов

«По итогам 2025 года Иркутскую область посетили более двух миллионов туристов. Мы планомерно движемся к стратегической цели – к 2036 году принимать более 3,5 млн гостей. Однако для этого необходимо кардинально менять качество инфраструктуры».

Расширение КРТ

«У нас уже есть положительный опыт применения механизма комплексного развития территорий. Практика себя оправдала, и мы будем ее расширять. Предлагаю на ближайшем заседании Градостроительного совета отдельно рассмотреть практику КРТ в Иркутске и обсудить приоритетные площадки для запуска новых проектов. Прошу глав муниципалитетов проанализировать градостроительный потенциал планируемых к освоению территорий».

Достойное качество жизни

«Главная задача – достойное качество жизни для каждого жителя Приангарья, особенно для многодетных семей, ветеранов, инвалидов, пенсионеров и граждан в трудной жизненной ситуации».

Нацпроекты

В Иркутской области в 2026 году увеличено финансирование нацпроектов. В 2026 году на их реализацию запланировано 50,2 млрд рублей, в том числе более 24,2 млрд рублей – средства федерального бюджета.

«В этом году Иркутская область участвует в реализации 13 национальных проектов. Они помогают нам в развитии инфраструктуры, социальной сферы и экономики региона».

Физическая культура

В Приангарье планируется увеличить до 60% долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2030 году.

«На конец прошлого года показатель составил чуть более 49%. Этого недостаточно. Мы начали очень активно работать по направлению ГТО. В прошлом году нормы сдавали почти 50 тысяч жителей региона. Более 33 тысяч выполнили нормативы на знаки отличия, из них почти 18 тысяч – на золотые. За каждой цифрой – человек, который сделал шаг к здоровью».

