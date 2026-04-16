Как иркутское предместье Рабочее провело зиму без угольных котельных

Жителям стало легче дышать, а на улицах исторической части города стало чище и тише. Такие изменения произошли благодаря запуску в конце прошлого года новой тепловой магистрали, позволившей ликвидировать семь устаревших и изношенных котельных. Заказчиком проекта выступила администрация города. Работы вёл энергохолдинг Эн+.

Благодаря его реализации этой зимой более тысячи тонн золы не попало в атмосферу. Ранее она оседала практически сразу вниз, на жилую застройку. Экологический эффект сопоставим с устранением круглогодичной пробки из трех тысяч авто.

Кроме этого, вместе с запуском «Теплового луча» существенно снизилась нагрузка на улично-дорожную сеть. Этой зимой 1800 раз самосвалы с углем и мазутом не выезжали к котельным для подвоза топлива и вывоза производственных отходов.

– Экология у нас однозначно улучшилась. Наблюдаю, что воздух стал чище и снег белее. Нету теперь этой сажи, копоти. А ведь раньше снег постоянно был чёрным, в остатках от угля и того, что там у них из труб летело. То, что с теперь котельных нет – это вообще очень хорошо, – поясняет Юлия Петрова, жительница дома на улице Напольной.

Всем работающим на котельных сотрудникам еще до закрытия были предложены рабочие места в структуре холдинга. Специалисты перешли трудиться на другие промышленные объекты компании.

Появление «Теплового луча» позволило закрыть сразу семь неэкологичных котельных. Тепловая нагрузка для порядка десяти тысяч жителей переведена на Ново-Иркутскую ТЭЦ. Для этого на станции модернизировали бойлерную установку, по улицам Иркутска проложили свыше 5 км магистральных и распределительных сетей, построили современные технологичные перекачивающие насосные станции и тепловые пункты.

– Крупнейший инженерный проект за последние десятилетия успешно прошел свою первую зиму. Мы видим, что новое оборудование работало эффективно и надежно. Ново-Иркутская ТЭЦ также успешно справилась с возросшей нагрузкой. Полученный строительный и эксплуатационный опыт необходимо масштабировать, компания и подрядчики готовы к выполнению новых, еще более амбициозных задач для развития города – столицы нашего региона. Мы готовы совместно с руководством области и города к новым масштабным проектам, например, строительству так необходимых сейчас теплогенерирующих мощностей, – подчеркнул Олег Причко, директор Байкальской энергетической компании.

– Для областного центра строительство теплового луча – знаковый проект. Кольцевая схема новой сети позволит повысить надёжность теплоснабжения всего города, создать принципиально новый район Иркутска, в котором изначально не будет коммунальных проблем. Уже разработана концепция развития Знаменского предместья. Мы заложили инфраструктурную основу, чтобы возвести там более 1 млн кв. м современного жилья, построить порядка 20 социальных объектов, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Эн+ ведет масштабную экологическую работу по достижению углеродной нейтральности, внедряет передовые технологии для снижения воздействия на окружающую среду. В свою очередь, Байкальская энергетическая компания также непрерывно реализует программы повышения экологической эффективности. Мероприятия включают замену горелок котлоагрегатов на малоэмисионные, а также замену золоулавливающих установок на современные электрофильтры. Сегодня на энергетических котлах установлен 21 электрофильтр, позволяющий улавливать до 99,7% золы.