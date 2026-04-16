Набиуллина заявила о первом в истории России дефиците рабочей силы

Российская экономика впервые в своей современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы и ограничениями по ее количеству. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Московской биржи, ее слова передает РБК.

«Поэтому многим может казаться, что длительная жесткость денежно-кредитной политики – это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовывалась, мы достаточно быстро снижали ставки. Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе – это и по экспорту, и по импорту. Безработица – 2%. Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до 10%, – это и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а именно вот эти факторы, которые характеризуют состояние экономики», – сказала Эльвира Набиуллина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы продолжает держаться на низком уровне. Сейчас показатель составляет 2,1%.